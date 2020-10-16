Украинцам очень понравится. Скоро появятся защитные маски с необычным ароматом

Производитель собирается раздавать их бесплатно

Американская компания Hormel Foods создала защитную маску с ароматом фирменного бекона Black Label. Производитель использовал запах свинины как дополнительную мотивацию для потенциальных покупателей соблюдать правила безопасности во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте компании Hormel Foods.

Любопытно, что если вынуть нос из маски, то запах улетучится, поэтому ею надо полностью закрыть нижнюю часть лица: подбородок, рот и нос. Также отмечается, что есть повязку не стоит – она несъедобная.

Американцы смогут получить экземпляр совершенно бесплатно. Для этого нужно оставить заявку на сайте компании. За каждую из них производитель обещает пожертвовать по одному обеду в благотворительный фонд Feeding America. Победителей выберут в случайном порядке 4 ноября.

"Не только ешь бекон, но и вдыхай его", – говорится в рекламном ролике на YouTube.

Напомним, ранее бизнесмен похвастался защитной маской из золота за четыре тысячи долларов. Кроме этого, мы писали, как в Сети высмеяли необычные маски для свадьбы во время COVID-19.

Смотрите видео: как украинцы защищаются от коронавируса

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