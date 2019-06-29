Украинцев назвали самой сексуальной нацией года
Опрос среди пользователей сети провела туристическая компания Big 7 Travel
Согласно опросу туристической компании Big 7 Travel, украинцы признаны самой сексуальной нацией в мире. В первую тройку рейтинга 2019 года также вошли жители Дании и Филиппин.
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Так, в онлайн-опросе приняли участие около 1,5 миллиона человек. ТОП состоит из 50 разных национальностей, и возглавляют его украинцы.
"Украинцы имеют поразительную внешность и легко возглавили наш рейтинг в 2019 году. Кто может с этим не согласиться? Неудивительно, что здесь так много моделей", – говорят создатели рейтинга.
В качестве звездного примера была отмечена актриса Мила Кунис, которая недавно прокомментировала развод с Эштоном Кутчером. Она родом из Черновцов.
Отметим, что в первую десятку списка самых сексуальных наций мира 2019 года вошли жители Дании, Филиппин, Бразилии, Австралии, Южной Африки, Италии, Армении, Великобритании и Канады.
Россияне заняли 33-е место, немцы – 44-е, американцы – 45-е, а последними в рейтинге из 50 стран оказались ирландцы.
Любопытно, что участникам опроса не предоставлялось дополнительных объяснений слова "сексуальный", поэтому каждый понимал его по-своему.
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