Украинцы открыли в Антарктиде нечто невероятное: фото

Находку обнаружили недалеко от станции "Академик Вернадский"

Украинские ученые Тарас Белый и Денис Пишняк обнаружили недалеко от станции "Академик Вернадский" в Антарктиде неизведанное до сих пор озеро. Об этом сообщается на сайте Национального антарктического центра.

Эксперты предполагают, что оно является самым естественным озером острова Галиндез.

Украинские полярники нашли в Антарктиде озеро под ледником Фото: uac.gov.ua Украинские полярники нашли в Антарктиде озеро под ледником Фото: uac.gov.ua Украинские полярники нашли в Антарктиде озеро под ледником Фото: uac.gov.ua Украинские полярники нашли в Антарктиде озеро под ледником Фото: uac.gov.ua 1/4

"Конечно, его не стоит сравнивать с огромными подледниковыми озерами, которые можно увидеть в Антарктиде. Но примечательно, что такой объект существует на небольшом острове, который достигает всего пол километра в диаметре", – говорит заведующий отделом физики атмосферы НАНЦ Денис Пишняк.

Исследователи смогли пройти подо льдом примерно 30 метров. Максимальная глубина водоема – 1,5 метра.

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"Почему озеро не замерзло в условиях вечной мерзлоты ледника? Все просто: за время, пока талая вода стекает со скалы, она нагревается и накапливается в каменном кармане – котловине озера, подтапливая ледник снизу. Образуется некое круглогодичное хранилище летнего солнечного тепла и пресной воды в условиях вечной мерзлоты", – объясняет Пишняк.

Теперь ученые будут изучать, есть ли в озере редкие биологические виды.

Напомним, участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) обнаружили "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде. Находка изрядно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов – около 200 метров, они расположены в три этажа. Кроме этого, украинские полярники нашли там "след" неизвестной птицы.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как в Украину из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция, которая отработала во льдах год.

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