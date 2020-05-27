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Украинцы показали последних животных на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, фото

Сегодня, 11:39

Ученые заметили южного морского котика, тюленя-крабоеда и морского леопарда

На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде наступила зима. Недавно команда 25-й УАЭ попрощалась с последним пингвином. Животные уплывают на север, где вода не покрывается льдом зимой, и они могут рыбачить. Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Пингвин сделал обход станции, все проверил и сказал, что вернется не один. На смену отплывшим пингвинам пришел белый медведь, правда, немного капустный", – указано в посте.

Биолог 25-й УАЭ Александр Салганский отметил, что сейчас на станции, кроме птиц, еще можно увидеть южного морского котика и тюленя-крабоеда. Также в акватории поселился самец морского леопарда.

На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде наступила зима
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде наступила зима
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде наступила зима
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде наступила зима
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Многие животные уплывают на край Антарктического полуострова – остров Кинг-Джордж, а также другие субантарктические острова, что находятся в 500 км от станции.

Смотрите видео: наши ученые сделали важное открытие в Антарктиде

Напомним, участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) обнаружили "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде. Находка изрядно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов – около 200 метров, они расположены в три этажа. Кроме этого, украинские полярники нашли там "след" неизвестной птицы.

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Источник: Сегодня
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