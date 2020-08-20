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Украинцы стали победителями Лондонского фестиваля уличной фотографии

Сегодня, 10:06

Объявления победителей LSPF 2020 пройдет онлайн с 29 по 30 августа

Украинские фотографы Артем Тульчинский, Игорь Ефимов и Виталий Карас стали победителями фестиваля уличной фотографии London Street Photography Festival в номинации "Отдельные фотографии".

Лондонский фестиваль уличной фотографии – это некоммерческое международное мероприятие. Цель фестиваля – создать особое сообщество, развить платформу для общения, обучения и развития с помощью выставок, семинаров, лекций, конкурсов и связанных с ними мероприятий.

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"Мы стремимся быть тесно связаны с молодыми людьми, предоставлять им ресурсы и делиться опытом мирового уровня в одном из самых динамичных и популярных жанров фотографии", – указано на официальном сайте London Street Photography Festival.

Из-за пандемии COVID-19 объявления победителей LSPF 2020 пройдет онлайн с 29 по 30 августа.

Работа Виталия Караса
Работа Игоря Ефимова
Работа Артема Тульчинского

Напомним, ранее снимки одесского фотографа Евгения Самученко вошли в шорт-лист конкурса Sony World Photo Awards. Серия его работ называется At the Pink Planet ("На Розовой планете"). На кадрах изображены пейзажи Лемурийского озера (Херсонская область, Украина).

Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей

Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

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Источники: Сегодня , lspf.co.uk , London Street Photography Festival
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