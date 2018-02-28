Украинец окунулся в Черное море во время снежной бури: появилось видео

Мороз и волны не помеха для настоящего пляжника, говорят в сети

В Одессе, где сейчас бушует непогода, на видео сняли необычную сцену: голый мужчина уверенным шагом входит в море на пляжном комплексе "Отрада" и ныряет в ледяную воду.

Ранее сайт "Сегодня" писал о подобном случае: японец прыгнул в воду при 60-градусном морозе.

Ролик опубликовал на своей странице в Facebook одессит Алексей Полеско.

"Метель, мороз и волны не помеха для настоящего пляжника. Все ок", – подписал свое видео украинец.

За два дня видео увидели 65 тысяч пользователей сети, больше двухсот юзеров поставили "лайк", многие также оставили под роликом свои восторженные комментарии: "Супер!!! Мое любимое место для прогулок. Но сегодня я не рискну вырываться из дома", "Одним словом! Морж!", "Во дает", "Нееет, этот человек просто любит море ,без всяких плохих мыслей, я раньше тоже купалась в любую погоду, по настроению, вот захотела и пошла, это неощущаемое наслаждения, да", "В Одессе много таких людей... это наша гордость", "Потом можно и на камушке позагорать", "Псих".

Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что индийский мальчик искупался в кипящем казане.

Смотрите видео: на Одесскую область обрушилась непогода