Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украинец пришел в супермаркет в костюме от чумы: курьезное видео

Соответствующий ролик опубликован в Facebook

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:57

В украинском городе Збараж (Тернопольская область) местный житель пришел за покупками в супермаркет в маске чумного доктора. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

На обнародованном видео показано, как мужчина в черном пальто и резиновых перчатках, с тростью в руке, расплачивается на кассе в супермаркете. На нем надета маска с "клювом". Отметим, подобные маски с "клювами" носили врачи в период распространения чумы в Европе в XIV веке. Их делали из плотной кожи, а глаза были закрыты стеклами. В клюв закладывали травы, которые должны были защищать докторов, которые лечили пациентов с чумой.

Читайте также:
"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

"Удобная штука. Из плюсов – всегда можно кого-то клюнуть", "Защита – это главное", "Дятел?" –пишут пользователи Сети в комментариях.

Видео: Petr Ovych

Читайте также:
Что на самом деле происходит с коронавирусом в Европе: украинец рассказал и показал фото

В начале марта 2020-го года ВОЗ объявила в мире пандемию коронавируса. На данный момент, заразились более 340 тыс. человек. 14 тыс. пациентов скончались, 99 тыс. – излечились. В Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, в том числе три летальных. Один пациент выздоровел.

ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Отец британской актрисы умер из-за коронавируса: эмоциональное обращение звезды Опра Уинфри запустила домашнее шоу о COVID-19 Том Хэнкс вылечился от коронавируса: новое заявление актера о самочувствии
видео костюм прикол чума коронавирус
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Яблочная запеканка рецепт с фото пошагово
Яблочная запеканка рецепт с фото пошагово
Рулет из куриного филе в духовке: рецепт
Рулет из куриного филе в духовке: рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 14:42Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Сегодня, 14:18Travel

Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

Сегодня, 14:10Wellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

Сегодня, 11:32Fun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

Сегодня, 10:16Fun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

Вчера, 12:10Food

Классический рецепт кексов в формочках

Вчера, 11:27Fun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

Вчера, 08:45Events

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

Вчера, 08:30Events

40 святых 2020 – самая сильная молитва

Вчера, 08:00Fun

22 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 мартаFood

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

21 мартаFun

Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

20 мартаFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

20 мартаFood

Как правильно хранить лук в домашних условиях

20 мартаWellness

Неожиданные симптомы коронавируса: о чем рассказывают выздоровевшие

20 мартаПсихология

Когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога

Новости партнеров

Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Яблочный пирог из слоеного теста
Яблочный пирог из слоеного теста
Воздушные, пушистые, сладкие домашние булочки!
Воздушные, пушистые, сладкие домашние булочки!
5 лайфхаков, как отрастить здоровые и длинные волосы
5 лайфхаков, как отрастить здоровые и длинные волосы
Кекс с вареньем в духовке на кефире: нежнейший рецепт
Кекс с вареньем в духовке на кефире: нежнейший рецепт
Тыква: ее польза и особенности
Тыква: ее польза и особенности
Пицца из кабачков на сковороде
Пицца из кабачков на сковороде
Приготовьте на Пасху простой и легкий кулич без дрожжей
Приготовьте на Пасху простой и легкий кулич без дрожжей