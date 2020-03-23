Украинец пришел в супермаркет в костюме от чумы: курьезное видео

Соответствующий ролик опубликован в Facebook

В украинском городе Збараж (Тернопольская область) местный житель пришел за покупками в супермаркет в маске чумного доктора. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

На обнародованном видео показано, как мужчина в черном пальто и резиновых перчатках, с тростью в руке, расплачивается на кассе в супермаркете. На нем надета маска с "клювом". Отметим, подобные маски с "клювами" носили врачи в период распространения чумы в Европе в XIV веке. Их делали из плотной кожи, а глаза были закрыты стеклами. В клюв закладывали травы, которые должны были защищать докторов, которые лечили пациентов с чумой.

"Удобная штука. Из плюсов – всегда можно кого-то клюнуть", "Защита – это главное", "Дятел?" –пишут пользователи Сети в комментариях.

Видео: Petr Ovych

В начале марта 2020-го года ВОЗ объявила в мире пандемию коронавируса. На данный момент, заразились более 340 тыс. человек. 14 тыс. пациентов скончались, 99 тыс. – излечились. В Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, в том числе три летальных. Один пациент выздоровел.

ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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