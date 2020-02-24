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Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

Парень устраивает абсурдные уличные пикеты

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:19

В мире появился новый необычный тренд – выходить на одиночные пикеты с разными абсурдными требованиями и посланиями. Ранее мы писали о "чуваке с плакатом" из Нью-Йорка, но теперь и в Украине есть свой активист – его зовут Сергей, и он протестует против голосовых сообщений, открыток от родственников в Viber и "бизнесменов, которые таксуют для души".

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Сергей Repostless уточняет, что вдохновился оригинальным dudewithsign. В описании его Instagram-аккаунта есть ремарка, что это "локальная адаптация юмористического протеста". Сейчас на страницу парня подписано почти 40 тыс. человек.

"Зарабатывать 50 тысяч, сидя дома с ребенком, невозможно".

INSTAGRAM

"Бали не резиновый".

INSTAGRAM

"Хватит целоваться на людях".

INSTAGRAM

"Хватит делать вид, что тебе и одной хорошо".

INSTAGRAM

"Бизнесмены, хватит таксовать для души".

INSTAGRAM

Смотрите видео: в Луцке инвалид устроил одинокий пикет

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о певице TAYANNA, которая запустила в сети собственный флешмоб. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram. Кроме этого, мы рассказывали о самом известном яйце Instagram, которое собрало больше 51 миллиона лайков и дало интервью журналисту издания Hypebeast. Оно назвалось Юджином и предложило встретиться для разговора в Нью-Йорке (США).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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