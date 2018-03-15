Украинка на свадьбе сделала жениху-китайцу "приятную неожиданность"

Сегодня, 10:21

Родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены

Невеста удивила жениха на свадьбе. Фото: pixabay
Невеста удивила жениха на свадьбе. Фото: pixabay

Китаец по имени Хэ Пэнвэй, работающий торговым агентом, и переводчица из Украины Инеса, заключили брак в родном городе жениха. Родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп, сообщает издание South China Morning Post.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что отец жениха взасос поцеловал невесту на свадьбе (видео).

"Свадьба сына была очень простой, мы готовились всего неделю, – рассказал отец Хэ. – Родственники говорят, что никогда не видели жениха, который бы так легко отделался".

Вопреки местному обычаю, родственикам Хэ не пришлось платить за невесту.

"Семья девушки не попросила выкуп и не потребовала, чтобы мы купили им квартиру или автомобиль", – утверждает отец жениха.

Молодожены планируют открыть в Шаньси собственное дело, а через два года посетить Украину и сыграть свадьбу во второй раз.

Напомним, женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии"

Ирландка Аманда Тиг обручилась с призраком пирата по имени Джек, который жил в 18-м веке, пишет Metro. 45-летняя женщина отметила, что ее избранник может включать и выключать свет, а также двигать предметы

Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

Смотрите видео: цыганская свадьба "по-богатому" стало хитом интернет просмотров
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