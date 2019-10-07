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Украинка победила в одном из самых популярных шоу Великобритании: видео

Художница рассказала зрителям историю принцессы Дианы под названием Always in our hearts

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:40
Ксения Симонова Фото: facebook.com/kseniya.simonova.9
Ксения Симонова
Фото: facebook.com/kseniya.simonova.9

Мастер песочной анимации из Крыма Ксения Симонова, которая ранее получила титул America's Got Talent, заняла третье место в финале шоу Britain’s Got Talent: the Champions. Художница рассказала зрителям историю принцессы Дианы под названием Always in our hearts ("Всегда в наших сердцах"). 19 октября украинка планирует дать концерт в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба Симоновой.

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса "Украина имеет талант", финалистка российского телеконкурса "Минута славы 2010", участница Евровидения-2011 от Украины (вместе с Микой Ньютон). В 2010 году Симонова получила звание "Заслуженный художник Автономной Республики Крым", в 2013 году – "Заслуженный деятель искусств Украины".

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К слову, в феврале 2019 года Ксения Симонова заняла третье место в шоу "Америка ищет таланты. Чемпионы" (America's Got Talent). Она стала единственной призером талант-шоу, который не является американцем. В финале она выступила с номером I Love.

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"Это беспредельно счастливый момент, который хочется продлить. Здорово быть в тройке самых талантливых в мире людей. Здорово участвовать в таком проекте. Спасибо Вам всем за Вашу поддержку!", – так художница прокомментировала победу в America's Got Talen на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как украинцы "порвали" зал на талант-шоу в США. Кроме этого, мы писали о детском дуэте из Украины, который покорил Америку.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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