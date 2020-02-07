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Украинка сняла для рекламы 71-летнюю мать Илона Маска: фото

Фотограф Саша Самсонова разместила изображения на своей странице в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Мэй Маск
Мэй Маск
Фото: instagram.com/sashasamsonova

71-летняя мать Илона Маска – Мэй, которая не устает поражать публику своими идеальными образами, стала лицом Google ATAP (группа, разрабатывающая передовые технологии и проекты Google – Ред.). На снимках женщина демонстрирует образы Levi’s и Saint Laurent. Фотографом выступила украинка Саша Самсонова, которая и разместила изображения на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

На снимках Мэй запечатлена в черных кожаных брюках, белой рубашке и джинсовой куртке. На ногах у Маск – черные ботинки. Также модель позирует в клетчатых брюках, темно-синей блузе и светлом пиджаке.

Смотрите видео: компания Илона Маска попала в скандал

Саша Самсонова последние годы живет в Лос-Анджелесе. Фотограф стала известна после фотосессий семейства Кардашьян-Дженнер – модели, предпринимательницы, миллиардерши Кайли Дженнер и ее сестры Кендалл. Кроме того, она успела поработать с Джессикой Альбой, Pink и многими другими американскими знаменитостями и моделями. За ретушь фото также отвечала украинка – Юлия Ждан.

Напомним, ранее Мэй очаровала красотой в костюме украинского бренда.

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Источник: Сегодня
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