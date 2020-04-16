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Украинка восхитила испанцев пением на балконе: появилось видео

Юлия Сафонова исполнила фрагмент песни Besame mucho на балконе в испанской Валенсии

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:57

Украинская оперная певица Юлия Сафонова из Харькова исполнила фрагмент песни Besame mucho на балконе одного из домов в испанской Валенсии. Девушка вызвала восторг у слушателей. Соответствующее видео появилось на ее странице в Facebook.

Юлия Сафонова
Юлия Сафонова
Фото: facebook.com/safonova1

"К следующему выступлению готова. С любовью из Испании", – написала под роликом певица.
Сафонова сейчас находится в Испании вместе со своей подругой Даниэлой. Именно она и создала аккомпанемент к выступлению певицы.

"Радуюсь за Юлию, которая в условиях карантина, а в Испании его надо жестко придерживаться, нашла способ поддерживать не только личную творческую форму, но и любителей музыки – классической и современной, популярных испаноязычных произведений и украинских песен. Судя по аплодисментам с балконов, которые звучат на видео, такие концерты вызывают восхищение у местных жителей", – рассказывает мама Юлии Сафоновой в интервью "Укринформу".

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Напомним, ранее мы рассказывали, как украинка София Чайка исполнила оперную партию посреди улицы в Риме. Девушка из Львова восхитила своим голосом не только прохожих, но и многомиллионную аудиторию Сети.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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