Украинская невеста попала под раздачу во время драки на свадьбе (видео)

Гости торжества пытается разнять двух дерущихся мужчин

Свадьба закончилась дракой. Фото: freepik

В самом центре Чернигова, возле клуба Янтарна кошка, была снята на видео драка. По всей видимости, дерущиеся молодые люди были гостями свадьбы, пишет Gorod.

В видео показано, как группа гостей торжества пытается разнять двух дерущихся мужчин, лежащих на асфальте. Невеста при этом явно нервничает. Сначала девушка пытается успокоить гостей, потом у нее самой сдают нервы и она уходит прочь. Через какое-то время людям успешно удается усмирить дерущихся.

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Напомним, девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха.

Кроме этого, мы сообщали, что состоялась "самая необычная свадьба в мире": в платье невесты на похоронах. На Филиппинах убитая горем девушка вышла замуж за своего мертвого возлюбленного. "Церемония" прошла в городе Кауаян, провинция Исабела. 19-летняя филиппинка Зарин пришла на похороны своего возлюбленного Джейка Энтони Макадангданга в платье невесты.

Кроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.

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