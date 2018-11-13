Украинская воспитательница из детского садика "взорвала" сеть: свежее видео

Клип для девушки снял израильский режиссер

Воспитательница записала очередную песню. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Пользователи сети активно обсуждают новый клип скандальной украинской воспитательницы из Киевщины, которая выступает под псевдонимом alyona alyona. Новая композиция восходящей звезды называется "Голови".

Клип для девушки снял израильский режиссер Саша Прилуцкий – один из идеологов студии DVISION. Видео сделано одним дублем, ручной камерой с мопеда на трассе под Киевом.

Говоря о новой песне, alyona alyona отмечает: "Все мы постоянно от чего-то бежим. Хорошо, если люди знают, куда они бегут и где находится то самое место, в котором к ним приходит просветление".

Напомним, ранее Алена записала клип на песню "Рыбки". Артистка высмеивает шикарный и беззаботный образ жизни певцов, а также полную бессмысленность их текстов, к примеру, текст ее песни состоит практически из одного слова – "рыбки".

Этот ролик снял 19-летний рэпер и контент-мейкер Delta Arthur. Видео активно набирает просмотры (уже больше 50 тыс), а комментарии пестрят острыми словечками. Предупреждаем, видеоклип очень специфический, поэтому не каждый сможет досмотреть его до конца.

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