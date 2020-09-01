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Украинские мемы в тренде: появился забавный паблик с жизненными фразами

Сегодня, 11:50

На страничку "In Ukraine we do not say" в Instagram уже подписались 51 тысяча юзеров

Появился интересный украинский проект "In Ukraine we do not say" (В Украине мы говорим не так"), где администраторы публикуют забавные мемы. На эту страничку в Instagram уже подписались 51 тысяча юзеров.

Каждая картинка начинается со слов "in Ukraine we do not say…", далее вспоминаются шаблонные фразы, курьезные цитаты, фрагменты песен на украинском языке. В конце автор резюмирует: "I think that's beautiful" (я считаю, что это красиво).

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Вот несколько примеров:

"In Ukraine parents don't say "I'm losing patience!", we say "зараз я як встану, то ти ляжеш" – and I think that's beautiful" (Родители в Украине не говорят: "я теряю терпение", они говорят: "сейчас я как стану, ты ляжешь".

INSTAGRAM

"In Ukraine we don't say "autumn has come" we say "ще так далеко до зими і до морозів, навіщо сповіді сумні, навіщо сльози, ще так далеко до весни або до літа і, може, хтось, але не я, подарить квіти" and i think thats beautiful" ("В Украине не говорят: "пришла осень", мы говорим: "еще так далеко до зимы и морозов, зачем исповеди грустные, зачем слезы (слова из песни группы "ТИК" – Ред.). Я считаю, что это красиво".

INSTAGRAM

"In Ukraine moms don't say "remember to take a break your eyes need rest" they say "ну скільки ти можеш в тому компютері сидіти, в тебе ж очі повилазять" and i think thats beautiful" (Мамы в Украине не говорят: "сделай перерыв, дай своим глазам отдохнуть немного", они говорят: "ну сколько ты можешь сидеть за компьютером, у тебя глаза вылезут". Я считаю, что это замечательно").

Напомним, ранее "Сегодня" собрали лучшие украинские народные мемы. Также мы делали интервью с автором знаменитого мема про ватников.

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Источник: Сегодня
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