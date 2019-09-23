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Украинские полярники показали видео из затерянной пещеры в Антарктиде

Ролик опубликовало Министерство образования Украины на своей странице в Facebook

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:12

Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые сейчас находятся на станции "Академик Вернадский", показали невероятное видео с "затерянной" ледниковой пещеры в Антарктиде. Ролик опубликовало Министерство образования Украины на своей странице в Facebook.

Смотрите видео: наши ученые сделали важное открытие в Антарктиде

"Помните, на прошлой неделе мы рассказывали, что наши полярники нашли в Антарктиде "затерянную" ледниковую пещеру? А сейчас смотрите, как они пробирались сквозь лед и что в это время чувствовали. P.S. Это страшно, но полярники держали себя в руках. Поэтому детей возле экранов можно оставить", – указывается в сообщении.

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Напомним, участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) обнаружили "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде. Находка изрядно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов – около 200 метров, они расположены в три этажа. Кроме этого, украинские полярники нашли там "след" неизвестной птицы.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как в Украину из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция, которая отработала во льдах год.

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Источник: Сегодня
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