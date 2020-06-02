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Украинским ученым удалось снять на фото "хрустальные пирамиды Антарктиды"

Сегодня, 05:55

Снимки появились на странице Национального антарктического научного центра в Facebook

Украинские ученые сфотографировали невероятные "хрустальные пирамиды Антарктиды". Соответствующие снимки появились на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Оказывается, и в Антарктиде есть пирамиды, только ледяные! Вот такие замечательные фотографии сделаны с нашей станции "Академик Вернадский". Этот айсберг имеет огромные размеры и находится на расстоянии 60-70 км от станции. Будем следить за движением айсберга и его дальнейшей судьбой", – пишут администраторы страницы, цитируя участника 25-й УАЭ Евгения Прокопчука.

Пользователи Сети засыпали автора фотографий комплиментами: "Очень красиво, спасибо!", "Очаровательно", "Это моя мечта!", "Фото замечательные, спасибо! Поразительно, какой чистый воздух, если видно айсберг за 60-70 км", – пишут комментаторы.

Хрустальные пирамиды Антарктиды
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Хрустальные пирамиды Антарктиды
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Хрустальные пирамиды Антарктиды
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Хрустальные пирамиды Антарктиды
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Напомним, участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) обнаружили "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде. Находка изрядно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов – около 200 метров, они расположены в три этажа. Кроме этого, украинские полярники нашли там "след" неизвестной птицы.

Смотрите видео: украинские ученые сделали важное открытие в Антарктиде

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Источник: Сегодня
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