Украинский летчик опасными маневрами шокировал вес мир: видео
Особенно впечатляющим был трюк с приближением к открытой кабине самолета
Выступление украинского летчика Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27 во время авиашоу Gdynia Aerobaltik 2019 в Польше шокировало весь мир.
Маневры украинца снял польский фотограф. "Один на один с монстром", – описал он одну из фотографий в Facebook.
Позже в интернете появилось видео фигур высшего пилотажа.
Как пишет британское издание Daily Mail, особенно впечатляющим был маневр с приближением к открытой кабине самолета с прессой впереди – к Су-27 можно было достать рукой. На видео можно увидеть запись изнутри самолета для прессы, на которой слышно, как журналисты приветствуют и хлопают пилоту после удачного маневра.
Это уже вторая подряд победа Булавки – в международном авиапоказе Royal International Air Tattoo, который проходил в июле в британском городе Фейфорд, на боевом самолете-истребителе Су-27 он показал лучший сольный пилотаж.
Напомним, в прошлом году Булавка блеснул мастерством на авиашоу в Бельгии. Кроме него, европейских зрителей порадовал фигурами высшего пилотажа летчик-инструктор 831-й бригады тактической авиации ВСУ полковник Александр Оксанченко.
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