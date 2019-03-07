Украл у соседей: кот-клептоман принес хозяйке пачку денег

Владелица животного говорит, что это уже не первый случай

Кот украл деньги у соседей Фото: pexels.com

Восьмилетний кот по кличке Тео, принадлежащий жительницы Великобритании, забрал у соседа пакет с деньгами. Украденные питомцем деньги предназначались человеку, развозившему молоко. Хозяева кота обнаружили пакет, в котором, помимо денег, также был написан адрес их владельца. Таким образом наличные были возвращены, пишет Mietspiegel.

"Парень улыбнулся, взял деньги и вел себя так, как будто такие вещи происходят постоянно", — рассказала владелица животного мисс Друэ. Женщина призналась, что несколько раз развешивала листовки по округе, в которых предупреждала соседей о питомце-клептомане и просила обращаться к ней в случае, если какие-то вещи внезапно пропали. Она также несколько раз убеждалась в том, что Тео бросил свою привычку, но через некоторое время он снова приносил в дом посторонние предметы.

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