Уличный кот придумал гениальный трюк, как прокормить себя: забавное видео

Пушистик проделывал этот фокус с покупателями мексиканского супермаркета

33-летняя школьная учительница Таня Лизбет Сантос Кой Това из Мексики обнародовала забавное видео, на котором показано, как хитрый бездомный кот выпрашивает еду возле супермаркета.

По словам женщины, она шла по улице, когда заметила на противоположной стороне дороги белого кота. Пушистик завел ее в ближайший магазин, направился к полкам с едой для домашних питомцев и показал лапкой на упаковку корма.

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Женщина заметила, что кот проделывает этот трюк и с другими покупателями. Оно подумала, что этому его научили сотрудники супермаркета, однако они уверяют, что это не так. "Животное – уличное и таким образом пытается разжалобить клиентов, чтобы они купили ему еды", – говорят кассиры.

Таня также заметила, что кот изранен. "У него много травм. Однажды я решила пойти за ним, чтобы узнать, есть ли у пушистика дом", – рассказывает женщина в комментарии для издания Metro.

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Женщина выяснила, что животное живет в одиночестве в заброшенном доме. Учительница решили приютить кота. Из-за белого окраса питомца назвали Кроликом.

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Напомним, ранее мы рассказывали о коте из приюта, который чудом спас семейство от смертельной опасности. Также сообщалось, как черный кот выжил после пожара и довел хозяина до слез.

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