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Умер "зомби-кот" из фильма "Кладбище домашних животных": фото

В киноленте питомец по кличке Лео сыграл кота Черча в образе зомби

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:06
Скончался знаменитый кот из фильма "Кладбища домашних животных" Фото: instagram.com/church_aka_leo
Скончался знаменитый кот из фильма "Кладбища домашних животных"
Фото: instagram.com/church_aka_leo

Кирк Джарретт, хозяин знаменитого кота, сыгравшего зомби в экранизации книги Стивена Кинга "Кладбище домашних животных", сообщил в Instagram о смерти животного. Кот умер 29 мая.

Смотрите видео о том, как коты приносят в жизнь счастье:

"С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Пусть его звезда сияет ярко", – написано в публикации.
 

INSTAGRAM

Последнее фото, прижизненно выложенное в Instagram Лео, датировано 4 мая. Кроме прочего, на странице пушистика в Instagram есть снимок его "коллеги" по кличке JD.

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Кладбище домашних животных – один из самых популярных романов короля ужасов Стивена Кинга. Его впервые опубликовали еще в 1983, но читатели до сих пор раскупают книгу с витрин. Первую экранизацию подготовил режиссер Мэри Ламберт в 1989 году. В фильме "Кладбище домашних животных" 2019-го года кот Лео сыграл кота Черча в образе зомби. Картина вышла в украинский прокат 4 апреля 2019 года.

Ранее "Сегодня" сообщали о смерти самой знаменитой кошка в мире – Грампи Кэт (Grumpy Cat), что в буквальном переводе означает "угрюмая кошка". Животному было семь лет. Кроме этого, мы рассказывали, что будет с кошкой умершего Карла Лагерфельда

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Источник: Сегодня
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