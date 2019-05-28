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Упавшего с пятого этажа мальчика чудом поймал прохожий: видео

Ребенка доставили в больницу – он не получил серьезных травм, утверждают медики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:38
В Китае прохожий спас жизнь двухлетнему ребенку
В Китае прохожий спас жизнь двухлетнему ребенку
Фото: Depositphotos

28-летний житель города Инин (Синьцзян-Уйгурский автономный район в Китае) по имени Тоник Турганбек спас жизнь двухлетнему мальчику, который остался без присмотра родителей и выпал из окна пятого этажа, сообщает Inside Edition.

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Тоник Турганбек рассказывает, что он парковал машину, когда заметил ребенка на балконе.  Мужчина попытался его поймать. "Когда я увидел этого мальчика, он уже летел вниз, – утверждает Турганбек. – Я ничего не подумал, а через мгновенье поймал его. Не знаю, что было дальше, потому что на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, кругом были полицейские и спасатели".

Смотрите видео: мальчика, упавшего с пятого этажа, чудом поймал прохожий
 

И ребенка, и мужчину, который его спас, доставили в больницу. Мальчик не получил серьезных травм. Турганберк отделался царапинами на голове и руках.

Ранее "Сегодня" писали о подобном случае в России: прохожий поймал ребенка, выпавшего с восьмого этажа. Кроме этого, мы рассказывали, как в Париже иммигрант из Мали Мамуд Гассама спас четырехлетнего мальчика, который свисал с парапета балкона четвертого этажа здания в 18-м округе столицы Франции.

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