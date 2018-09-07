Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Упавший с балкона толстый кот неудачно приземлился на голову итальянца

Инцидент произошел в городе Турин на севере страны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Кот упал с балкона. Фото: pixabay
Кот упал с балкона. Фото: pixabay

В Италии произошел курьезный инцидент с плачевными последствиями. Мужчина подал в суд на хозяйку кота, который упал ему на голову и серьезно повредил шею. Об этом сообщило издание Corriere della sera.

Инцидент произошел в городе Турин на севере страны. 56-летний мужчина шел на рынок, когда на него с балкона восьмого этажа свалилась кошка весом 5,8 килограмма. Животное погибло на месте, а получившего серьезные травмы итальянца немедленно госпитализировали. Ему диагностировали серьезное повреждение шеи и позвоночника.

Итальянец подал в суд на хозяйку кошки, обвинив ее в недостаточном контроле над животным и причинении вреда здоровью по неосторожности. Обвинение считает, что она приняла недостаточно мер, чтобы избежать прыжка животного с балкона. Женщина уже выплатила штраф муниципальным властям за то, что недосмотрела за питомцем.

Напомним, ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котикаКроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка

Также смотрите видео, как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение

Еще несколько материалов по теме:
Найден огромный кот-мутант: невероятные фото и видео Кот вернулся к хозяину спустя 14 лет разлуки Самый злобный кот в мире покорил Instagram Эксперт рассказал о запретах на ввоз животных в разных странах
Италия курьез падение кот инцидент животное
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров