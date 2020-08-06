Упитанный кот на диете начал требовать еду, играя на пианино: забавное видео

Пушистик настолько любит поесть, что хозяйка даже написала об этом песню

У певицы Кейт Никс из Филадельфии (США) живет кот по кличке Уинслоу. Когда он хочет привлечь к себе внимание, то подходит к мини-пианино и начинает настойчиво бить лапой по клавишам. Недавно упитанного Уинслоу посадили на диету, теперь он получает сухой корм порционно и "играет" на музыкальном инструменте заметно чаще.

Однако запросы Уинслоу не всегда заканчиваются успехом. Он получает фиксированную порцию корма в определенное время, но это не мешает ему играть и мяукать еще больше.

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Кот настолько любит поесть, что хозяйка написала об этом песню и сняла клип с его участием. В тексте песни утверждается, что кот "орет каждый день". А еще в клипе можно увидеть, как он лезет в холодильник.

"Раз это мой первый популярный твит, то я должна проинформировать вас о сингле, который выйдет уже в эту пятницу", – написала Кейт Никс на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о коте по кличке Тигр, который доставал лапой молоко во время онлайн-службы настоятеля Кентерберийского собора Роберта Уиллиса.

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Кроме этого, мы рассказывали об уличном коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

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