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"Уродливый свитер" назвали последним писком моды зимой 2020: фото

Стилисты рекомендуют носить новый ugly-тренд с шелковыми юбками и модными джинсами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32
Назван главный модный тренд зимы 2020
Назван главный модный тренд зимы 2020
Фото: whowhatwear

Ugly-свитер (уродливый свитер) станет ключевой вещью в гардеробе ведущих модниц мира зимой 2020 года. По мнению фешн-экспертов, одной из главных его особенностей является то, что этот предмет гардероба может надеть кто угодно и чувствовать себя круто, пишет портал Who What Wear.

"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
"Уродливый свитер" стал трендом этой зимы
Фото: whowhatwear
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"По иронии судьбы, чем менее круто будет выглядеть ваш джемпер, тем моднее он будет. Несмотря на то, что технически он никогда не выходил из моды, сейчас этот "уродливый" джемпер оказался на вершине модного Олимпа", – пишут модные аналитики.

Смотрите видео: потрепанный свитер с дырками продают за 3500 гривен

Сочетание "уродливого свитера" с шелковой юбкой и ковбойскими белыми сапогами появилось в зимних коллекциях некоторых дизайнеров. При этом стилисты рекомендуют носить новый ugly-тренд с шелковыми юбками, модными джинсами с завышенной талией и даже с классическими брюками.

Ранее "Сегодня" писали, что на канадском сайте Walmart появились в продаже и стали причиной скандала рождественские свитеры бренда FUN Wear. На джемперах изображен Санта-Клаус и кокаиновые дорожки.

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