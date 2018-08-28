Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и что нельзя делать
Узнайте, как нужно провести праздник 28 августа
28 августа отмечается великий двунадесятый праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, что запрещено делать в этот день, а также предлагает идеи поздравления с праздником на словах и в картинках.
Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать
- брать в руки колющие и режущие предметы: хлеб ломают руками, пищу не варят – считается, что нарушение этого запрета влечет за собой серьезные болезни;
- носить старую или неудобную обувь, так как если натертый мозоль в этот день предвещал трудную, проблемную и неудачную жизнь;
- 28 августа молодым девушкам возбранялось стричь волосы и затем выбрасывать их – дабы не огорчать Деву Марию.
- ходить босиком на Успение – якобы так можно собрать все болезни, так как роса в этот день считается слезами природы по покинувшей этот мир защитнице людей – Богородице;
- работать как по дому, например, шить, стирать, убирать, так и в огороде.
Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления в прозе своими словами
Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.
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В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться
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28 августа мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы. После кончины своей Она вечно правит в царствии небесном с Богом нашим Иисусом Христом. Посетите церковь или помолитесь дома. Пусть в дом Ваш прибудет вера, покаяние и любовь.
Поздравления в стихах с Успением Пресвятой Богородицы
Тебе в день Богородицы Успения
Хочу от сердца искренне желать,
Чтобы небесному благословению
Тебя всегда, во всем сопровождать.
Пусть Девы пресвятой молитвы сила
Обережет тебя от всех невзгод.
Чтоб много в жизни радостного было,
Того, что сердце жаждет и зовет
***
Богородицы Успение,
Свет Божественной славы,
В нем большие знамения,
Жизни важные главы.
Пусть же Дева Мария
Вас всегда бережет,
Мир и сердцу, и дому
Непременно несет.
***
С Успением тебя я поздравляю,
И в праздник Богородицы святой
Тебе любить я Бога пожелаю,
Ведь только он нас защитит с тобой.
И Богородице молись душою,
И не оставит просьб она твоих!
Пускай обходят беды стороною,
Ищи любовь в деяниях любых!
***
Как женщина, молись ты Богородице,
Она ведь тоже женщиной была!
Да, лучшею из женщин! Пусть же молятся
Сегодня все за добрые дела!
Подруга, я желаю тебе лучшего,
Святые силы помогают пусть
Тебе найти любовь, благополучие,
Преодолев сомнения и грусть!
Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.
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