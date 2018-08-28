Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и что нельзя делать

Узнайте, как нужно провести праздник 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и открытки. Фото: Getty

28 августа отмечается великий двунадесятый праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, что запрещено делать в этот день, а также предлагает идеи поздравления с праздником на словах и в картинках.

Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и открытки. Фото: из открытых источников 1/5

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

брать в руки колющие и режущие предметы: хлеб ломают руками, пищу не варят – считается, что нарушение этого запрета влечет за собой серьезные болезни;

носить старую или неудобную обувь, так как если натертый мозоль в этот день предвещал трудную, проблемную и неудачную жизнь;

28 августа молодым девушкам возбранялось стричь волосы и затем выбрасывать их – дабы не огорчать Деву Марию.

ходить босиком на Успение – якобы так можно собрать все болезни, так как роса в этот день считается слезами природы по покинувшей этот мир защитнице людей – Богородице;

работать как по дому, например, шить, стирать, убирать, так и в огороде.

Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления и открытки. Фото: из открытых источников 1/5

Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления в прозе своими словами

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.

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В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться

***

28 августа мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы. После кончины своей Она вечно правит в царствии небесном с Богом нашим Иисусом Христом. Посетите церковь или помолитесь дома. Пусть в дом Ваш прибудет вера, покаяние и любовь.

Поздравления в стихах с Успением Пресвятой Богородицы

Тебе в день Богородицы Успения

Хочу от сердца искренне желать,

Чтобы небесному благословению

Тебя всегда, во всем сопровождать.

Пусть Девы пресвятой молитвы сила

Обережет тебя от всех невзгод.

Чтоб много в жизни радостного было,

Того, что сердце жаждет и зовет

***

Богородицы Успение,

Свет Божественной славы,

В нем большие знамения,

Жизни важные главы.

Пусть же Дева Мария

Вас всегда бережет,

Мир и сердцу, и дому

Непременно несет.

***

С Успением тебя я поздравляю,

И в праздник Богородицы святой

Тебе любить я Бога пожелаю,

Ведь только он нас защитит с тобой.

И Богородице молись душою,

И не оставит просьб она твоих!

Пускай обходят беды стороною,

Ищи любовь в деяниях любых!

***

Как женщина, молись ты Богородице,

Она ведь тоже женщиной была!

Да, лучшею из женщин! Пусть же молятся

Сегодня все за добрые дела!

Подруга, я желаю тебе лучшего,

Святые силы помогают пусть

Тебе найти любовь, благополучие,

Преодолев сомнения и грусть!

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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