Успение Пресвятой Богородицы-2018: что ни в коем случае нельзя делать

В народе этот праздник еще называют Первая Пречистая

Успения Пресвятой Богородицы-2018. Фото: Getty

Успение Пресвятой Богородицы православные украинцы отмечают во вторник, 28 августа. Праздник относится к двунадесятым, а в народе его также часто называют Первая Пречистая.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет об история, обрядах, традициях, приметах и суевериях праздника Успения Пресвятой Богородицы-2018, которые православные христиане отмечают 28 августа.

История праздника Успения Пресвятой Богородицы-2018

По церковному преданию, после смерти Богородицы апостолы положили ее тело в гробнице-пещере, завалив вход большим камнем. На третий день к ним присоединился отсутствовавший в день Успения Фома, который очень страдал оттого, что так и не успел проститься с Божией Матерью. По его слезной мольбе апостолы отвалили от входа в пещеру камень, чтобы и он смог попрощаться с телом умершей Пресвятой Девы. Но к их всеобщему удивлению они не нашли тела Богоматери внутри пещеры. Здесь лежали только ее одежды, от которых исходило удивительное благоухание.

Что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы 28 августа

Нельзя ссориться с родными и близкими;

Молодым девушкам 28 августа нельзя стричь волосы и выбрасывать их. Таким образом они могут "навлечь слезы Девы Марии";

На Успение нельзя ходить босиком – считалось, что так можно собрать все болезни, так как роса в этот день – это слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир и не может находиться с людьми и помогать им;

Нельзя в этот день брать в руки колющие и режущие предметы, а также варить пищу. Верующие ломают хлеб руками, так как ножом пользоваться нельзя – считается, что это приводит к серьезным заболеваниям;

Нельзя надевать старую или неудобную обувь – чтобы избежать проблем в жизни: если натрете ногу в этот день, то ждет трудная, полная проблем и неудач жизнь.

Нежелательно в этот день разводить огонь, чтобы не привлекать разные напасти в дом;

Нельзя работать – ни в огороде, ни дома.

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины

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