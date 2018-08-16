"Устраивает истерики, если не дать": малыш на видео пугает родителей взрослым пристрастием

Ребенок живет в городе Сукабуми на острове Ява

Мальчик много курит. Фото: pixabay

В Индонезии двухлетний мальчик Рапи Ананда Памунгкас выкуривает по две пачки сигарет в день, сообщает Daily Mail.

Ребенок живет в городе Сукабуми на острове Ява. Он начал курить, когда ему еще не было двух лет. Сначала ребенок поднимал бычки возле точки на рынке, где работает его мать. Поджигали недокуренные сигареты малышу старшие дети.

Когда ребенок пристрастился к никотину, он начал выпрашивать сигареты у покупателей и прохожих. Взрослые давали ребенку прикурить ради интереса.

Мать пыталась отучить сына от пагубной привычки, но он начал устраивать ей истерики. Теперь женщина покупает двухлетнему ребенку по две пачки в день.

"Он еще маленький для этого", "Боже, какой кошмар", "Нужно по рукам бить", "Бедный ребенок", "Ужас", – пишут пользователи сети.

Напомним, маленького китайца засосало в беговую дорожку: появилось видео. Кроме этого, мы писали, китаец дважды избежал смерти за пару секунд. Жуткий инцидент, чудом не обернувшийся гибелью для одного из местных жителей, произошел на северо-востоке Китая: мужчина остался жив, несмотря на то что оказался в эпицентре сразу двух страшных событий в течение нескольких секунд.