"Ужин" акулы-людоеда попал на видео

Рыболов Мэтт Райли опубликовал в сети захватывающее видео

На видео показали, как акула-людоед вцепилась в мертвого кита Фото: Depositphotos

Поедающую кита большую белую акулу-людоеда удалось снять на видео рыболову Мэтту Райли из американского штата Массачусетс. Ролик с хищником мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.

"Это самое необычное, что мне приходилось видеть. Большие белые акулы до шести метров в длину поедают мертвого кита", – написал Райли, прикрепив к посту несколько видеозаписей.

INSTAGRAM

На первых кадрах акула-людоед бьет носом по рыбацкой лодке. Слышно, как мужчина удивляется ее большим размерам.

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Юзеры в сети восхитились увиденным на видео. "Лучше остаться в живых, чем снять этот "ужин" на камеру, – пишут они. – Но видео впечатляющее". Некоторые признались, что на месте Райли они постарались бы поскорее уплыть или ударить акулу чем-то тяжелым.

Американец также опубликовал две фотографии, на которых видно труп кита и акулу.

Ранее "Сегодня" писали, как в водах Красного моря длиннокрылая акула напала на аквалангиста. Кроме этого, мы рассказывали, как акулы потопили лодку с рыбаками.

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