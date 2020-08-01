В Бельгии появились необычные палатки-капли на деревьях: фото

Они расположены недалеко от замка Хекс

В бельгийской провинции Лимбург туристы могут отдохнуть в каплевидных палатках, расположенных на деревьях. Услуга доступна с 1 апреля до 30 сентября. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

В палатках есть окна, матрас, скамейка и места для хранения вещей. Они расположены недалеко от замка Хекс. Любопытно, что впервые необычные палатки показали на фестивале Pit Landscape art. Автор идеи – голландский художник Дре Вапенаар.

Туристы также могут воспользоваться двумя велосипедными дорожками. Одна из которых проходит через пруд (необычная конструкция позволяет увидеть водоем на уровне глаз), а вторая через лес (велосипедисты едут по кругу и могут посмотреть на лес с небольшой высоты).

В Бельгии на деревьях появились палатки-капли Фото: Visit Limburg В Бельгии на деревьях появились палатки-капли Фото: Visit Limburg В Бельгии на деревьях появились палатки-капли Фото: Visit Limburg В Бельгии на деревьях появились палатки-капли Фото: Visit Limburg 1/4

К слову, Бельгия недавно ужесточила некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Пожалуйста, следите за изменением правил пересечения границ перед путешествием и придерживайтесь рекомендаций от правительства.

Напомним, ранее в Броварах под Киевом установили палатки перед больницей – врачи объяснили причину.

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