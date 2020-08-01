Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Бельгии появились необычные палатки-капли на деревьях: фото

Сегодня, 05:55

Они расположены недалеко от замка Хекс

В бельгийской провинции Лимбург туристы могут отдохнуть в каплевидных палатках, расположенных на деревьях. Услуга доступна с 1 апреля до 30 сентября. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

В палатках есть окна, матрас, скамейка и места для хранения вещей. Они расположены недалеко от замка Хекс. Любопытно, что впервые необычные палатки показали на фестивале Pit Landscape art. Автор идеи – голландский художник Дре Вапенаар.

Туристы также могут воспользоваться двумя велосипедными дорожками. Одна из которых проходит через пруд (необычная конструкция позволяет увидеть водоем на уровне глаз), а вторая через лес (велосипедисты едут по кругу и могут посмотреть на лес с небольшой высоты).

В Бельгии на деревьях появились палатки-капли
Фото: Visit Limburg
В Бельгии на деревьях появились палатки-капли
Фото: Visit Limburg
В Бельгии на деревьях появились палатки-капли
Фото: Visit Limburg
В Бельгии на деревьях появились палатки-капли
Фото: Visit Limburg
1/4

К слову, Бельгия недавно ужесточила некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Пожалуйста, следите за изменением правил пересечения границ перед путешествием и придерживайтесь рекомендаций от правительства.

Читайте также:
В центре Нью-Йорка рой пчел напал на палатку с хот-догами

Напомним, ранее в Броварах под Киевом установили палатки перед больницей – врачи объяснили причину.

Смотрите видео: украинцы присоединились к всемирному флешмобу "Селфи с искусством"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Киеве появилась «музыкальная» клумба (фото) В парке «Аврора» появилось Дерево любви (фото) В Киеве на Подоле появился новый арт-объект – фото На Подоле появился фонарь-«змея»: фото необычной скульптуры
туризм фото Бельгия палатки арт-объект
Реклама

Новости партнеров

Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з мамою Дана Балана
Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з мамою Дана Балана
Нестаріюча Пугачова приголомшила видом на пляжі в купальнику
Нестаріюча Пугачова приголомшила видом на пляжі в купальнику
Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс
Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки

Популярные статьи

Вчера, 13:40Афиша

Ушла из жизни известная украинская актриса, сыгравшая в сериале "Крепостная"

Вчера, 13:00Fun

Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранились

Вчера, 11:44Travel

В какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Олегу Виннику – 47: ответы на самые популярные google-запросы

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 31 июля: Водолеям нужно планировать встречи, а Рыбам – не суетиться

30 июляEvents

Гороскоп на завтра 31 июля 2020 года: кто из знаков зодиака найдет то, что потерял

30 июляTravel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

30 июляШоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 73: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

30 июляШоу-бизнес

День дружбы-2020: ТОП-7 звездных подружек

30 июляEvents

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

30 июляEvents

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

30 июляFun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

30 июляПсихология

Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

29 июляEvents

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

29 июляFun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

29 июляТехно

Пентагон признал НЛО внеземными объектами

Новости партнеров

Определен самый ранний симптом COVID-19
Определен самый ранний симптом COVID-19
Помолоділа Лорак звела з розуму видом в образі солодкої кицьки
Помолоділа Лорак звела з розуму видом в образі солодкої кицьки
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Вікторія Булітко збентежила Мережу фото з пологового будинку
Вікторія Булітко збентежила Мережу фото з пологового будинку
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Інна Білоконь показала нове фото з чоловіком
Інна Білоконь показала нове фото з чоловіком
Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым
Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым
Богомолов снял видео с Собчак под душем
Богомолов снял видео с Собчак под душем

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять