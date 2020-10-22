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В Будапеште колесо обозрения превратили в ресторан. Сколько стоит романтический ужин над городом?

Сегодня, 08:36

Блюда подают посетителям прямо в кабинки

Один из самых известных аттракционов в Будапеште – колесо обозрения, объединили с рестораном. Теперь блюда подают прямо в кабинки. Как справляются официанты и сколько это стоит – далее в материале.

Пока сотни городов закрывают музеи и достопримечательности, колесо обозрения в Будапеште работает и пандемия не стала помехой. Напротив, именно благодаря необходимости соблюдать социальную дистанцию, возникла идея устроить здесь ресторан.

По словам владельца ресторана Кароля Герендая, сейчас для людей очень важно сидеть отдельно от остальных гостей ради безопасности. Колесо обозрения – просто идеальное для этого место с его изолированными кабинками.

Колесо обозрения в Будапеште превратили в ресторан
Колесо обозрения в Будапеште превратили в ресторан
Фото: Pexels

Что едят в ресторане на колесе обозрения в Будапеште

Посетителям предлагают четыре блюда. Их, конечно, готовят на земле. Сначала официант подает закуски, колесо делает оборот. Затем, когда кабинка снова внизу – подают аперитив, потом – основное блюдо, и наконец – десерт.

Гости довольны и блюдами, и видом. А главное – риск подхватить коронавирус значительно уменьшается.

Что говорят посетители про необычный ресторан в Будапеште

По словам студента из Гонконга Эрика Чеюнга, чувствовать себя в безопасности важно, но и развлекаться в жизни тоже нужно. В таких условиях, он считает, что это вполне приемлемо.

Колесо обозрения в Будапеште превратили в ресторан
Колесо обозрения в Будапеште превратили в ресторан
Фото: Pexels

А другой посетитель колеса обозрения Шаболц Балажа говорит, что он привык часто посещать рестораны, но перестал это делать из-за пандемии. И такой ресторан – это единственный шанс быть действительно на расстоянии от остальных посетителей.

Сколько стоит романтический ужин над городом

Абонементы для похода в необычный ресторан в Будапеште стоят 150 долларов с человека, впрочем их разобрали за несколько дней. Поэтому на будущее организаторы планируют время от времени устраивать такие акции. Особенно, когда пандемия наконец кончится.

Тем временем в Германии зрелищно взорвали мост с помощью 60 килограммов взрывчатки.

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колесо обозрения рестораны Будапешт
Источник: Сегодня
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