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В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

По данному факту открыто уголовное производство

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
В центре Хмельницкого включили порно
В центре Хмельницкого включили порно
Фото: pexels.com

В центре Хмельницкого на экране возле филармонии вместо привычной рекламы показали порно. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент случился 11 марта около 18:00 на перекрестке улиц Каменецкая и Гагарина. На большом рекламном телеэкране, установленном на здании рядом с остановкой общественного транспорта, вдруг началась трансляция видеоконтента порнографического содержания, которая длилась несколько минут.

Скриншот: YouTube / news 0382

Граждане сразу начали жаловаться на такую "рекламу" как в социальных сетях, так и в полиции.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины — ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино – и видеопродукции, средств ее демонстрации. Продолжаются следственные действия.

Напомним, парень смотрел фильм для взрослых и обнаружил там свою девушку: она все объяснила. Кроме этого, мы писали, что на вокзале в Вашингтоне на электронном табло транслировалась порнография.

Смотрите видео: британские политики посещают порносайты в рабочее время

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Источник: Сегодня

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