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В Чернобыле показали видео невероятных животных

Уникальные кадры обнародовали работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:54
Чернобыль стал местом обитания уникальных животных Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Чернобыль стал местом обитания уникальных животных
Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на официальной странице в Facebook опубликовали видео, смонтированное на основе отснятых кадров в "фотоловушках".

На ролике, который юзеры посмотрели больше девяти тысяч раз, можно увидеть, как на территории заповедника передвигаются олени, лисицы, а также лошади Пржевальского.

Юзеры восхищаются увиденным на записи. "Спасибо! Замечательная подборка", "Лошади великолепны", "Смотрела с интересом", "Где нет людей, там жизнь", – пишут они в комментариях.

Смотрите видео о новом чернобыльском саркофаге

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Лошадь Пржевальского – последний вид диких лошадей на планете Земля. В естественной среде истреблен в ХХ веке, занесен в международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".

Ранее работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали снимок громадного гриба подберезовика.

Напомним, "Сегодня" уже рассказывали, что только за 2018 год в зоне отчуждения побывало 72 тыс. туристов, а в 2019 году их количество на 20% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Такой туристический бум обусловлен не чем иным, как выходом сериала "Чернобыль", который признали лучшим мини-сериалом в США.

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Источник: Сегодня
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