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В Чернобыле установили новый рекорд Украины: зрелищное видео

Художники проекта ARTEFACT создали самое масштабное лазерное шоу Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:06
Digital-шоу "Чернобыльское сияние"
Digital-шоу "Чернобыльское сияние"
Фото: пресс-служба

23 октября в зоне отчуждения был установлен новый рекорд Украины. Художники проекта ARTEFACT создали из стратегического советского объекта "Дуга" в Чернобыле масштабную digital-скульптуру под названием "Чернобыльское сияние". Во время шоу на площадке присутствовали представители Книги рекордов Украины, которые и зафиксировали момент установления рекорда.

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Впечатляющее лазерное шоу длилось около часа во время съемок документального арт-кино "Артефакты Чернобыля" режиссера Валерия Коршунова. Скульптуру создали режиссер фильма и автор проекта Валерий Коршунов, а также медиа-артист Ярослав Костенко. В документальном арт-кино речь идет о современных культурных артефактах вокруг Чернобыля.

Смотрите видео самого масштабного лазерного шоу Украины на "Дуге":

С первых секунд шоу засекреченный советский объект, который иностранцы называют "русским дятлом", впервые за свое существование засиял под звуки музыки. На событии присутствовали более 40 представителей украинских и иностранных СМИ, а также несколько съемочных групп, которые фиксировали это историческое событие для документального кино. Цифровую инсталляцию дополнил специальный саундтрек на основе звуков Чернобыля, который создал для документального фильма музыкант Rassvet.

Главный месседж создателей арт-шоу – превратить чернобыльскую зону в магнит для туристов и изменить отношение людей к трагедии в Чернобыле.

Самое масштабное лазерное шоу Украины
Самое масштабное лазерное шоу Украины
Фото: пресс-служба

"Сегодня мы создаем самую большую лазерную инсталляцию в Украине для того, чтобы показать, что жуткие символы Советского Союза могут стать мощными арт-объектами современной Украины. Чернобыль – это наше прошлое, которое мы не можем изменить. Однако мы должны формулировать собственные месседжи, чтобы изменить восприятие Украины в контексте трагедии Чернобыля сейчас и в будущем. Лучшая форма, понятная для всего мира, – это арт", – рассказывает автор идеи, режиссер и продюсер фильма "Артефакти Чорнобиля" Валерий Коршунов.

Создатели арт-проекта "Чернобыльское сияние"
Создатели арт-проекта "Чернобыльское сияние"
Фото: пресс-служба

После выхода сериала HBO, который получил три премии "Эмми", Чернобыль сильно привлек внимание всего мира. Именно сейчас важно создавать собственные культурные продукты, чтобы ответить на запрос о современном восприятии Чернобыля украинцами и показать, что Украина не просто выжила после атомной катастрофы, а научилась с этим жить и имеет уникальный опыт, которым важно делиться с миром.

Художники установили новый рекорд Украины
Художники установили новый рекорд Украины
Фото: пресс-служба

Отметим, что "Дуга" – советская станция для раннего обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет сводилась в засекреченном городе Чернобыль-2. "Русским дятлом" иностранцы называли "Дугу" за характерный звук, который слышали по всему миру, когда она включалась. Ее размеры – 690*135 метров – впечатляют, она является одним из самых узнаваемых символов Чернобыля.

Чернобыльская "Дуга"
Чернобыльская "Дуга"
Фото: Pixabay

Чтобы попасть в зону отчуждения, нужно своевременно оформить разрешение на пребывание. Для этого нужно подать заявку в электронной форме через систему "Электронный билет".

Ранее мы уже рассказывали, что только за 2018 год в зоне отчуждения побывало 72 тыс. туристов, а в 2019 году их количество на 20% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил глава Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук.

Такой туристический бум обусловлен не чем иным, как выходом сериала "Чернобыль" на американском канале НВО, который признали лучшим мини-сериалом в США.

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