В Чернобыле выросли запрещенные грибы-великаны: фото

Собирать продукцию растениеводства на территории Чернобыльского заповедника нельзя

В Чернобыльском заповеднике похвастались гигантскими грибами Фото: Станіслав Гуменюк​

В Facebook-аккаунте Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали снимок громадного гриба подберезовика.

"Его размер действительно немного увеличен, но ничего не привычного в этом нет. Подберезовики, которые в других местностях их еще называют березовиками, бабками, козариками – имеют диаметр шапки 15-20 см. Растут преимущественно в березовых и смешанных (с березой) лесах", – говорится в сообщении.



Украинцам также напомнили, что собирать грибы на территории заповедника не стоит.

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"Предостерегаем: на территории, пострадавшей от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, запрещено собирать, использовать и вывозить продукцию растениеводства (фрукты, овощи, ягоды, грибы) и животноводства в соответствии с приказами и правил действующего законодательства Украины", – резюмируют авторы поста.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что полиция задержала сборщиков ягод в закрытой зоне ЧАЭС. Работники полиции изъяли у граждан емкости и чернику общей массой 21 кг.

Аналогичные случаи были зафиксированы в 2017 и 2018 годах. В прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала собирателя радиоактивной черники: житель Полесского района Киевской области собрал более 12 кг лесных ягод для вывоза за пределы зараженной радиацией территории. А в середине "черничного" сезона в 2017 году в Чернобыльской области задержали женщин с 25 кг радиоактивной черники.

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