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В четвертой серии "Игры престолов" заметили жесткий прокол

Фанаты сериала нашли в четвертом эпизоде 8-го сезона "Игры престолов" жесткий прокол съемочной группы

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:19
В 4 серии "Игры престолов" возле Дейенерис заметили стаканчик с кофе Фото: HBO
В 4 серии "Игры престолов" возле Дейенерис заметили стаканчик с кофе
Фото: HBO

Внимательные фанаты популярного сериала "Игра престолов", премьера четвертого эпизода восьмого сезона которого состоялась 5 мая, заметили на экране жесткий прокол съемочной группы. Дело в том, что кто-то из творческой команды популярной саги забыл убрать из кадра стаканчик с кофе из Starbucks. На скриншоте видно, что напиток стоит на столе возле Дейенерис. 
 

 "Они потратили два года на шесть серий и забыли стакан из Starbucks в одной из сцен", – шутят пользователи сети.
 

В Украине фанаты саги смогли увидеть новый эпизод уже в понедельник, 6 мая.

Напомним, ранее мы сделали обзор 3 серии 8 сезона сериала "Игра престолов". Зрители узнали, то же убил Короля Ночи, а кто погиб, сражаясь с армией мертвецов. Также мы сообщали, что "Игра престолов" может быть занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Первый эпизод восьмого сезона посмотрели 17,4 миллиона человек. Позже стало известно, что эта серия стала самой популярной серией за всю историю телевидения.

Кроме этого, совсем недавно появился трейлер 4 серии 8 сезона "Игра престолов".

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Источник: Сегодня
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