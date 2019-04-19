В дешевом кольце нашли секрет на 709 тысяч гривен

Находку продемонстрировали в телепередаче Antiques Roadshow

В кольце нашли волосы Шарлотты Бронте Фото: Pixabay

Жительница Великобритании нашла в старом кольце волосы, которые могли принадлежать английской писательнице Шарлотте Бронте. Об этом сообщает издание The Guardian.

Находку продемонстрировали в телепередаче Antiques Roadshow о поиске антикварных ценностей. Женщина рассказала, что прежде кольцом владел покойный отец ее мужа. Она заметила гравировку на внутренней стороне вещицы: имя писательницы и дату ее смерти. "Теперь у меня мурашки по коже, когда об этом думаю, — говорит женщина. — Там есть шарнир, и внутри — чьи-то заплетенные волосы. По-моему, это могут быть волосы Шарлотты Бронте".

Кольцо осмотрел ювелир Джеффри Манн. По его словам, само по себе оно стоит не более 25 фунтов стерлингов (8,7 тыс. грн), однако надпись и волосы повышают ценность до 20 тысяч фунтов стерлингов (709 тыс. грн).

Манн не видит оснований сомневаться в том, что волосы действительно принадлежали писательнице. Он заметил, что в XIX веке из волос часто делали украшения. Бронте тоже носила браслет, сплетенный из волос ее сестер.

Напомним, найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь. Кроме этого, мы писали, как кольцо с бриллиантом за миллион евро украли у родственницы Наполеона.

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