В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео)

Внутри саркофага были мумифицированные останки, завернутые в ткань с иероглифами

В некрополе Саккара в Гизе (Египет) нашли 59 саркофагов с мумиями примерно 2600-летней давности. Внутри одного из них, вскрытого в присутствии журналистов, оказались мумифицированные останки, завернутые в ткань с иероглифами. Соответствующее видео появилось в Instagram.

Глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири сообщил, что, по предварительным данным, ярко украшенные саркофаги принадлежали священнослужителям, высокопоставленным чиновникам и представителям элиты Позднего периода (664 – 525 гг. до н.э.).

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"Я считаю это началом большого археологического открытия", – заявил министр туризма Египта Халед Эль-Анани. Он отметил, что в том районе, предположительно, есть еще саркофаги, количество которых невозможно даже предсказать.

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Археологи также нашли 28 статуэток Птах-Сокара (главного божества некрополя в Саккаре) и 35-сантиметровую бронзовую статуэтку бога Нефертума, украшенную драгоценными камнями.

Все найденные саркофаги планируют передать в Большой египетский музей.

К слову, некрополь Саккара был грандиозным кладбищем в течение трех тысяч лет. Он находится в перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее группа ученых из Гарвардского университета вскрыла древнеегипетский саркофаг возрастом около 3000 лет и обнаружила внутри его изображения, посвященные богу солнца.

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Кроме этого, археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана.

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