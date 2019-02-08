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В финале рекламы подержанного авто внезапно отпал колесной диск

Мужчине все-таки удалось привлечь внимание покупателей

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:15
Житель Канады прославился благодаря рекламе своего авто Фото: скриншот/YouTube
Житель Канады прославился благодаря рекламе своего авто
Фото: скриншот/YouTube

Рейд Зандбельт из Канады в ближайшее время собирается переезжать в Новую Зеландию, поэтому выставил на продажу свою старую машину Chevrolet Cobalt, которую он купил еще в 2005 году. Чтобы привлечь внимание покупателей, мужчина снял на видео захватывающую рекламу и этим "взорвал" сеть.

Рейд зарабатывает на жизнь видео- и фотосъемкой, чаще всего совмещая это со своими путешествиями. Неудивительно, что парень решил применить свои навыки при составлении объявления о продаже автомобиля. На видео, которое появилось на YouTube-канале Reid Zandbelt, владелец подержанного автомобиля рассказывает о всех его неисправностях, но делает это так мило, что на каком-то этапе недостатки транспортного средства начинают казаться его достоинствами.

Цена машины начинается от 799 долларов (около 21,5 тысяч гривен). И хотя Рейд сам признает, что это дороговато, нашлись те, кто готов был купить автомобиль только из-за рекламы.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы теряют интерес к новым авто: продажи резко упали. Кроме этого, за 2018 год украинцы приобрели 5,3 тысяч электромобилей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Смотрите видео: как избежать кражи автомобиля - советы экспертов

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Источник: Сегодня
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