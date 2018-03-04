В Германии 500-летний дуб помогает найти любовь

Сегодня, 19:35

Говорят, что благодаря дереву заключено уже более 100 браков

 

А ведь метод действует. Фото: pixabay
А ведь метод действует. Фото: pixabay

В городе Ойтине растет 500-летний дуб, который имеет собственный почтовый адрес. Дерево больше века помогает людям обрести любовь. Дуб растет в лесу Додауер Форст.

Ежемесячно почтальон кладет сотни писем в его дупло. Их присылают со всего мира. Послание поступают в "Свадебный дуб" по адресу: Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin, Germany.

Почтальон кладет письма в дупло, их может получить и прочитать любой желающий. Письмо, которое заинтересовало читателя, можно забрать. СМИ, которые следят за дубом, пишут, что благодаря дереву заключено более 100 браков. "В этом есть что-то магическое", – говорит бывший почтальон Карл Хайнс Мартенс, который носил письма дуба 20 лет.

История дерева такова: В 1890 году девушка Минна влюбилась в молодого владельца шоколадной мастерской Вильгельма. Отец запретил ей видеться с парнем, но они начали тайно обмениваться письмами, оставляя их в дупле дуба. Через год отец девушки дал разрешение на брак с Вильгельмом. Сказочная история стала популярной и романтики со всей Германии, которым не везло в любви, начали писать любовные письма "Свадебному дубу".

Напомним, ранее психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти идеального мужчину,

Также сообщалось, что искренность любви можно будет проверить "прибором"

О том, реально ли встретить любовь в интернете, смотрите на видео ниже:
дерево, помощь, любовь

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