В "Игре престолов" объяснили ляп с матерью драконов и стаканчиком

Латте в одном из эпизодов сериала появился по ошибке, утверждают представители телеканала HBO

Эмилия Кларк в роли Дейенерис, кадр из сериала "Игра престолов" Фото: HBO

Американский телеканал HBO, который показывает популярный телесериал "Игра престолов", объяснил, почему в кадре четвертого эпизода финального сезона саги появился стакан кофе из Starbucks.

"Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейенерис заказывала травяной чай", — обыграли ситуацию представители телеканала в интервью NY Post.

Кроме этого, появился комментарий исполнительного продюсера "Игры престолов" Берни Колфилд. В эфире радиостанции WNYC она сказала следующее: "Как вы знаете, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks". Также Колфилд добавила, что такие "проколы" — редкость для проекта, завоевавшего статуэтку "Эмми" как лучший драматический сериал, так как реквизиторы и декораторы работают "на 1000 процентов". "Если это самое худшее, что они нашли в сериале, то мы явно в хорошей форме", — заключила продюсер.



Напомним, в Украине фанаты "Игры престолов" смогли увидеть новый эпизод уже в понедельник, 6 мая.

Ранее мы сделали обзор 3 серии 8 сезона сериала "Игра престолов". Также "Сегодня" сообщали о том, что "Игра престолов" может быть занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Первый эпизод восьмого сезона посмотрели 17,4 миллиона человек. Позже стало известно, что эта серия стала самой популярной серией за всю историю телевидения.

Смотрите трейлер пятой серии 8-го сезона сериала "Игра престолов"

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