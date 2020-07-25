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В испанской деревне запретили публично есть семечки: власти объяснили это решение

Сегодня, 05:55

Также людей будут штрафовать за распитие алкоголя прямо на улице

В связи с распространением коронавирусной инфекции власти испанской деревни Делейтоса, провинция Касерес, запретили грызть семечки в общественных местах. Кроме этого, правоохранители теперь будут штрафовать людей, распивающих алкоголь прямо на улице, а не в ресторане или баре. Об этом сообщает издание The Local.

Некоторые испанцы склонны есть семечки, разгрызая их зубами, а затем сплевывая шелуху на землю. "В Испании часто можно увидеть шелуху посреди тротуара, где кто-то грыз семечки, чтобы убить время", – пишут авторы издания.

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"Запрещаются не только семечки, но и другие легкие закуски и сладости. Как вы знаете, дети часто делятся ими друг с другом, тем самым повышая вероятность заражения новой коронавирусной инфекции", – рассказывает мэр деревни Хуан Педро Доминго.

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Напомним, в двух часах езды от Рима туристов принимают абсолютно бесплатно. Кроме этого, мы рассказывали, как ВОЗ пытается остановить коронавирус с помощью комика мистера Бина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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