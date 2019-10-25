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В Киеве презентовали уникальный выездной дринк кейтеринг Party Place Project

В эпоху соцсетей и гаджетов мобильным стало все – от интернета до жилых домов

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И если раньше приходилось ездить на вечеринки, то сегодня вечеринка может приехать к вам! Party Place Project – это проект совершенно нового формата вечеринок, которые можно организовать без привязки к определенной местности.

Что представляет собой передвижная ивент-локация, киевляне и гости столицы имели возможность увидеть на минувших выходных. Презентация Party Place Project проходила 19 октября на территории автосервиса Nanoprotec, который за этот год превратился едва ли не в главное тусовочное место для владельцев суперкаров и не только. Питьевым партнером вечеринки стал Outox – революционный напиток на основе фруктозы и витамина С.

Программа мероприятия получилась очень насыщенной и яркой. Зажигательные танцы, выступление стендап-комиков, битвы диджеев и битбоксеров – все это было лишь частью шоу-программы, гвоздем которой стал классический фургон Airstream.

В прошлом этот сверкающий прицеп служил домом на колесах. В Украине же его кардинально переделали, сохранив эффектный внешний вид, но при этом заменив всю "начинку". В итоге получился 8-метровый мобильный бар, обустроенный для приготовления коктейлей, лимонадов и прочих напитков.

По словам создателя проекта Виктории Бойко, уникальный передвижной бар породил такой новый термин, как "дринк кейтеринг", а сама концепция Party Place Project положила начало модному формату вечеринок под открытым небом.

Аутентичный фургон, олдскульные лампы Эдисона, фото- и лаунж-зоны, мебель в стиле лофт – все это переносит в эпоху Великого Гэтсби и создает неповторимую атмосферу тематического праздника. А что самое важное – мобильность локации. Ее можно обустроить без привязки к местности и практически на любой территории, даже если это небольшая поляна в лесу или парковка возле супермаркета.

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