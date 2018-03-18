В Китае собираются запретить стриптиз на похоронах

Сегодня, 20:15

За каждое подтвержденное заявление правительство предлагает вознаграждение

 

Стриптиза больше не будет. Фото: gva.be
Стриптиза больше не будет. Фото: gva.be

Министерство культуры КНР решило запретить стриптиз и другие непристойные представления на похоронах, свадьбах и праздниках китайского Нового года.

Китайские власти убеждены, что такие "традиции" развращают граждан, но, что хуже всего – стриптиз могут увидеть дети.

Традиция приглашать на похороны стриптизерш для выполнения эротического танца очень популярна в 19 городах Китая в четырех провинциях.

Министерство культуры КНР открыло горячие линии в провинции Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Хэбэй. И за каждое подтвержденное заявление предлагает денежное вознаграждение.

Почему стриптизерш приглашают на похороны в Китае? Традиция зародилась на Тайване в 1980-х годах. По мнению местных, таким образом можно более массово почтить память покойного, принести ему удачу в загробном мире. Ведь на стриптизерш посмотреть придет гораздо больше людей.

Традицию пробовали искоренить уже в 2006-м и 2015-м. Тогда полиция задерживала лидеров стриптиз-сервисов, которые обслуживали похороны.

Напомним, ранее стриптиз в исполнении роботов показали в Лас-Вегасе,

Также в лондонском метро сняли на видео голого танцора

О том, как в Харькове задержали пьяного экс-чиновника, который устроил стриптиз, смотрите на видео ниже:
Китай, похороны, стриптиз

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Источник:

pogliad.ua

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