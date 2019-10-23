В Мумбае представили самый дорогой шоколад в мире: фото
Шоколад стоимостью 6221 доллар за килограмм уже попал в Книгу рекордов Гиннеса
Cамый дорогой шоколад мира представили в индийском городе Мумбай. Стоит такая вкусность 6221 доллар за килограмм! И уже попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Ингредиенты для конфет ручной работы собирали по всему миру. В составе:
- кофе из Голубых гор Ямайки;
- ваниль из Таити;
- белый шоколад из Бельгии;
- лесные орешки из итальянского Пьемонта.
Отметим, что до этого самым дорогим в мире считали произведение датского шоколатье стоимостью 5700 долларов за килограмм.
Ранее мы рассказывали о пяти способах, как превратить шоколад в лекарство.
Узнайте также ТОП-5 самых дорогих продуктов в мире. В рейтинге самых дорогих продуктов – японский рис, французский картофель, турецкий мед, полинезийский сок и китайский чай. Ранее "Сегодня" также составили рейтинг самых дорогих десертов.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.