В Мумбае представили самый дорогой шоколад в мире: фото

Шоколад стоимостью 6221 доллар за килограмм уже попал в Книгу рекордов Гиннеса

Cамый дорогой шоколад мира представили в индийском городе Мумбай. Стоит такая вкусность 6221 доллар за килограмм! И уже попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Ингредиенты для конфет ручной работы собирали по всему миру. В составе:

кофе из Голубых гор Ямайки;

ваниль из Таити;

белый шоколад из Бельгии;

лесные орешки из итальянского Пьемонта.

Отметим, что до этого самым дорогим в мире считали произведение датского шоколатье стоимостью 5700 долларов за килограмм.

Ранее мы рассказывали о пяти способах, как превратить шоколад в лекарство.

Узнайте также ТОП-5 самых дорогих продуктов в мире. В рейтинге самых дорогих продуктов – японский рис, французский картофель, турецкий мед, полинезийский сок и китайский чай. Ранее "Сегодня" также составили рейтинг самых дорогих десертов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.