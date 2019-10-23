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В Мумбае представили самый дорогой шоколад в мире: фото

Шоколад стоимостью 6221 доллар за килограмм уже попал в Книгу рекордов Гиннеса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55

Cамый дорогой шоколад мира представили в индийском городе Мумбай. Стоит такая вкусность 6221 доллар за килограмм! И уже попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Ингредиенты для конфет ручной работы собирали по всему миру. В составе:

  • кофе из Голубых гор Ямайки;
  • ваниль из Таити;
  • белый шоколад из Бельгии;
  • лесные орешки из итальянского Пьемонта.

Отметим, что до этого самым дорогим в мире считали произведение датского шоколатье стоимостью 5700 долларов за килограмм.

Ранее мы рассказывали о пяти способах, как превратить шоколад в лекарство.

Узнайте также ТОП-5 самых дорогих продуктов в мире. В рейтинге самых дорогих продуктов – японский рис, французский картофель, турецкий мед, полинезийский сок и китайский чай. Ранее "Сегодня" также составили рейтинг самых дорогих десертов.

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