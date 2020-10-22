В Одессу прилетел самолет-акула. Он снимался в кино вместе со Сталлоне и Бандерасом (фото)

Необычный дизайн лайнера разработан по заказу Голливуда

В Одессу прилетел самолет-акула Ан-26, известный благодаря съемкам в фильме со Сталлоне, Стейтемом и Бандерасом. Об этом сообщают в одесском аэропорту.

Самолет-акула появился в "Неудержимых-3" (The Expendables 3). Необычный дизайн лайнера разработан по заказу Голливуда.

"Всемирную популярность самолет-акула Ан-26 получил после съемок в голливудском блокбастере "Неудержимые-3" с плеядой звезд, среди которых Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтэм, Антонио Бандерас", – говорится в сообщении.

Изнутри самолет ничем не отличается от других Ан-26.

Известно, что в 2018 году он был куплен украинской авиакомпанией и начал использоваться для грузовых перевозок, однако свою уникальную раскраску, оставшуюся после съемок в кино, Ан-26 все же сохранил.

Напомним, ранее девушка перепутала самолет и прилетела в другую страну. Вместо солнечной Валенсии болгарка Инка Филева прилетела в Киев.

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