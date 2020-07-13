В пруду заметили огромное неопознанное существо: появилось видео

Очевидцы верят, что это "легендарный подводный монстр"

Неопознанное существо огромных размеров сняли на видео очевидцы в китайской провинции Хэнань. Кадры появились в социальной Сети TikTok в четверг, 9 июля, а затем были опубликованы журналистами местной газеты Dahe News.

На коротком ролике показано, как неизвестное существо плавает в пруду, изредка выныривая на поверхность. За кадром люди активно обсуждают происходящее. Они верят, что это "легендарный подводный монстр", длина которого достигает трех метров.

Пользователи TikTok принялись гадать, кто это мог быть. По одной из гипотез, на видео попал косяк рыб. Другие убеждены, что называемым монстром оказался крокодил или американский уж.

"Это группа рыб. Они плывут вместе. Я часто вижу подобные кадры", – отметил один из комментаторов. "Это гигантская рыба, за которой плывет куча маленьких", – написал другой.

Видео: Iesdouyin | TikTok

Напомним, туристка Дакота Фрэндсен сняла 12-метровое существо в озере Лох-Несс, неподалеку от замка Аркарт в горах Шотландии. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как на пляже обнаружили десятиметровый позвоночник неизвестного животного.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться