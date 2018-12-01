В прямом эфире ток-шоу произошел курьез с голубями

Видео было опубликовано на You Tubе

На ток-шоу произошел курьез с голубями. Фото: pixabay

Забавный инцидент произошел в прямом эфире популярного в Великобритании утреннего шоу Good Morning Britain. Ведущий Пирс Морган принес в студию голубей, чтобы посмеяться над собой. Мужчина рассказывает, что ранее сын сравнил его с героиней фильма "Один дома-2", которая кормила голубей. Ребенок назвал их очень похожими.

На видео показано, как Морган посадил двух голубей на плечи. Но долго птицы на одном месте сидеть не стали и выбрали куда более интересное положение. Они перелетели на голову ведущего и начала бить его крыльями. Потом они и вовсе устроили в студии хаос.

Ранее мы писали, что в столичных супермаркетах сняли видео с непрошеными гостями. На этот раз среди продуктов спокойно прогуливались голуби. Эти городские птицы могут переносить сотни возбудителей болезней, семь из которых потенциально опасны для человека. В частности, сальмонеллез, орнитоз и болезнь Ньюкасла.

Также мы сообщали, что на одной из улиц шотландского Глазго женщина пыталась оживить голубя путем искусственного дыхания и массажа сердца. Один из шокированных прохожих снял происходящее на телефон. К сожалению, усилия сердобольной дамы не увенчались успехом.