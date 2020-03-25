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В разгар пандемии коронавируса в Китае родился аномальный поросенок: видео

Одна из работниц фермы призналась, что еще не видела ничего подобного

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:08

Аномальный поросенок с абсолютно гладкой кожей, без волосяного покрова, и рылом, по форме напоминающим слоновий хобот, появился на свет 19 марта в китайской провинции Гуйджоу. Одна из работниц фермы, Фан Мейлинь, призналась, что еще не видела ничего подобного. Об этом сообщает портал Daily Star. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео)

Девушка сняла необычного поросенка на видео и выложила в Сеть. На кадрах видно, что животное лежит под специальной лампой для выхаживания домашнего скота, а его здоровые братья и сестры вместе спят в корзинках.

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Фермеры сообщили, что поросенок умер через несколько часов после рождения. Информацию о мутации они передали в местный департамент сельского хозяйства. Ученые предполагают, что животное мутировало в утробе матери из-за отравления пестицидами.

Видео: Fan Meiling

"Должно быть, все те химические вещества, которые они продолжают добавлять в корм для животных. Страшно себе представить, сколько его в человеческой пище", – написал один из пользователей Сети.

Напомним, в китайской провинции Юньнань на свет появился поросенок с мордой слоненка. Кроме этого, на видео показали аномального трехглазого поросенка.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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