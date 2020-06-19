В разрушенном замке найден сундук с сокровищами: фото

Обнаруженные артефакты представляют большую историческую и материальную ценность

В польском городе Новы-Сонч в руинах Королевского замка XIV века ученые обнаружили тайник, в котором находился сундук с богатым кладом – серебряными кубками, вазами, подсвечниками, столовыми приборами и посудой. Всего 103 предмета, изготовленных в Австрии и Польше. Предполагается, что сокровища припрятали нацисты.

По данным издания The First News, команда исследователей использовала металлоискатель. Прибор сработал возле одной из башен замка. Археологи провели небольшие раскопки и обнаружили почти целиком истлевший сундук.

Обнаруженные артефакты представляют большую историческую и материальную ценность. Все они датируются концом XIX – началом XX веков. Стиль их исполнения указывает на еврейское церемониальное искусство.

В руинах Королевского замка XIV века обнаружен сундук Фото: Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sądecczyzny В руинах Королевского замка XIV века обнаружен сундук Фото: Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sądecczyzny В руинах Королевского замка XIV века обнаружен сундук Фото: Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sądecczyzny В руинах Королевского замка XIV века обнаружен сундук Фото: Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sądecczyzny В руинах Королевского замка XIV века обнаружен сундук Фото: Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sądecczyzny 1/5

Местный археолог Бартоломей Урбански считает, что предметы принадлежали жившим в Новы-Сонче во время Второй мировой войны еврейским семьям.

Сокровища из Королевского замка будут переданы в местный музей. Их планируют очистить, реконструировать и каталогизировать, после чего эти артефакты станут частью музейной экспозиции.

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Напомним, ранее 64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов. Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

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