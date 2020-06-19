В разрушенном замке найден сундук с сокровищами: фото
Обнаруженные артефакты представляют большую историческую и материальную ценность
В польском городе Новы-Сонч в руинах Королевского замка XIV века ученые обнаружили тайник, в котором находился сундук с богатым кладом – серебряными кубками, вазами, подсвечниками, столовыми приборами и посудой. Всего 103 предмета, изготовленных в Австрии и Польше. Предполагается, что сокровища припрятали нацисты.
По данным издания The First News, команда исследователей использовала металлоискатель. Прибор сработал возле одной из башен замка. Археологи провели небольшие раскопки и обнаружили почти целиком истлевший сундук.
Обнаруженные артефакты представляют большую историческую и материальную ценность. Все они датируются концом XIX – началом XX веков. Стиль их исполнения указывает на еврейское церемониальное искусство.
Местный археолог Бартоломей Урбански считает, что предметы принадлежали жившим в Новы-Сонче во время Второй мировой войны еврейским семьям.
Сокровища из Королевского замка будут переданы в местный музей. Их планируют очистить, реконструировать и каталогизировать, после чего эти артефакты станут частью музейной экспозиции.
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Напомним, ранее 64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов. Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.
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